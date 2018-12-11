نائب رئيس الجبلاية يستنكر الهجوم على أسطورة الزمالك.. فيديو

استنكر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، الهجوم على حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، وذلك لتاريخه الكبير داخل جدران القلعة البيضاء.



وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قبل ما تنتقد حازم إمام، عد من 1 لـ 10 لتعرف من يكون ومين أهله".



وأضاف : تاريخ أسرة حازم إمام كبير داخل جدران نادي الزمالك ويعد أسطورة لن تتكرر كثيرا فى ملاعبنا المصرية ، فيجب احترامه وتقديره لتاريخه الطويل والمشرف ".