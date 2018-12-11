ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نائب رئيس الجبلاية يستنكر الهجوم على أسطورة الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:47 ص
حازم وميدو وشوبير
حازم وميدو وشوبير
محمد رشاد
استنكر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، الهجوم على حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، وذلك لتاريخه الكبير داخل جدران القلعة البيضاء.

وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قبل ما تنتقد حازم إمام، عد من 1 لـ 10 لتعرف من يكون ومين أهله".

وأضاف : تاريخ أسرة حازم إمام كبير داخل جدران نادي الزمالك ويعد أسطورة لن تتكرر كثيرا فى ملاعبنا المصرية ، فيجب احترامه وتقديره لتاريخه الطويل والمشرف ".
loading...

ترشيحاتنا

الحبيب علي الجفري: 3 أمور تلوث القلب فتجنبها لأنه محل نظر الله

مدرب الأهلي المحتمل.. بروس سيرة ذاتية قوية ومسيرة كبيرة مع 8 أندية إنجليزية

ظهور قاعدة كائنات فضائية على فوهة بركان بسطح القمر .. فيديو

الأهلي يعلن استلام أرض فرع التجمع بعد صدور القرار الوزاري اليوم

المريخ السوداني في ربع نهائي كأس زايد على حساب اتحاد الجزائر.. فيديو

العروض المخفضة تشعل معارك بين البريطانيين في مركز للتسوق.. فيديو

محمد يوسف يكشف هدفه مع الأهلي حتى نهاية 2018

مجلس الأهلي يتجاهل كرة القدم ويعلن قيمة الاشتراك بفرع التجمع الخامس

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شوبير: أجيري سبب انضمام محمد محمود للأهلي.. فيديو

أبلة فاهيتا ترقص علي مهرجان لأ لأ على الهواء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو
مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟