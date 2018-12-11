أجايي يشارك في تدريبات الأهلي

شارك جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.



وتعافى أجايي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، حيث شارك بقوة في مران فريقه الجماعي.



ويستعد الأهلي لمواجهة «جيما» بطل أثيوبيا يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.