دلع واستهتار .. «دروجبا» يُهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام الترجي

وجه أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، انتقادا شديدا للاعبي الفريق الأحمر، بعد وداع دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي.



وأكد دروجبا، خلال ظهوره على برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن هناك دلعًا واستهتارًا من بعض اللاعبين أدى إلى الهزيمة أمام الترجي ووداع دوري الأبطال.

وأشار دروجبا إلى ضعف شخصية الجهاز الفني، مؤكدًا أن اللاعبين يفرضون كلمتهم داخل الفريق، وأن الانضباط والنظام والروح القتالية غير متواجدة، وهو ما انعكس سلبًا على الأداء العام للفريق.

وأضاف أن طلب بعض لاعبي الأهلي الحصول على إجازة عيد الفطر مباشرة بعد الخسارة في تونس يعكس مستوى الاستهتار بالفريق، مشددا على أن المدير الفني ييس توروب لا يمتلك شخصية قوية تمكنه من فرض السيطرة داخل الفريق.