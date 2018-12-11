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ديني

وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.. غدا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
عبدالرحمن محمد
يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، فى أعمال مؤتمر رابطة العالم الإسلامي "الوحدة الإسلامية - مخاطر التصنيف والإقصاء" الذى يفتتحه غدا الأربعاء، الأمير خالد الفيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين.


ويحضر المؤتمر أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة للتصدي لمشاريع الكراهية والصراع الطائفى، والذى ينعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
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