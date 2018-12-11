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السترات الصفراء تصل للمدارس والجامعات الفرنسية.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:02 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "فرانس 24"، اليوم الثلاثاء، لقطات من وصول الاحتجاجات إلى المدارس والجامعات الفرنسية بباريس، مما أدى إلى إغلاق 120 أبنية تعليمية فى جميع أنحاء فرنسا.

ويتضامن التلاميذ والطلاب مع السترات الصفراء ولكن تظل مطالبهم مختلفة منها إصلاح نظم التعليم بالجامعة.

وبدأ متظاهرو السترات الصفراء بإغلاق المباني الحيوية باستخدام الكراسي والطاولات، كما منعوا دخول المعلمين والطلاب من المدارس.

فيما بدأت عملية الاعتقالات من قبل بعض القوات الفرنسية بسبب أعمال الشغب والعنف التى يقوم بها بعض المتظاهرين.
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