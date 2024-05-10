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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

باسم سمرة: نفسي أقدم شخصية إسماعيل يس فى عمل فني

باسم سمرة
باسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة عن حلمه بتجسيد شخصية الفنان الراحل إسماعيل يس فى عمل فني.

 

وقال باسم فى حواره مع الإعلامية إنجي علي فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها أسرار النجوم على نجوم أف أم أنه يتمنى تقديم شخصية إسماعيل يس فى أى عمل فني، مشيرة إلى ان الشخصية غنية بالتفاصيل ويجوز عملها لها سيرة ذاتية أخري خاصة أخر مرحلة فى عمره

 

وأضاف باسم أن المرحلة الأخيرة فى عمر إسماعيل يس تستحق عمل لوحده فبعد ماكان من أهم وأغني نجوم السينما فى مصر والوطن العربي تعرض لضائقة مالية فحياته كلها دروس وعبر.
 

 

وحل الفنان باسم سمرة، ضيفًا على برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن آخر أعماله مسلسل «العتاولة»، قائلاً إن شخصية «عيسى الوزان» تجربة عظيمة وسعيد بها على المستويين الإنساني والفني، وكل نجم شارك في العمل يقدر يقوم بعمل لوحده، وكل من شارك بالعمل نجوم كبار من أحمد السقا وزينة ومي كساب وفريدة سيف النصر، وطارق لطفي فنان جميل ورائع وأحببت الشغل معه، ولما الواحد بيشتغل مع ممثل حقيقي بيرفعك بالطبع للأعلى ويضمن نجاح العمل».

 

وعن الإيفيهات التي اشتهر بها بشخصية «عيسى الوزان»، قال باسم سمرة: «المخرجين بيثقوا فيّ وبالتالي يعطوني مساحة للإبداع، والمخرج أحمد خالد موسى لديه هذه المَلكة في اختيار الإيفيهات فلما ينظر لي أعرف ما يريده منه في أي مشهد، ومثلا جملة (يلا بينا) كانت مكتوبة مرة واحدة في السيناريو وقررت أكررها أكثر من مرة بطرق ونبرات مختلفة وأعجبت المخرج، ولكن (باي من غير سلام) كنت نابعة مني، وهي أرزاق في النهاية قد يُعجب الجمهور بالإيفيه ويردده وقد لا يحبه ويشعر أن دمي ثقيل».

وعن سر نجاح «العتاولة»، أوضح باسم سمرة: «لكي ينجح العمل محتاج مخرج مميز وورق كويس وإنتاج محترم وكل هذا توفر في العمل، وتابعت أعمال أخرى في رمضان مثل (الحشاشين) وكنت أتمنى التواجد فيه، ورأيت (أشغال شقة) مسلسل مميز».

 

الفنان باسم سمرة إسماعيل يس أسرار النجوم

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