شعبة السياحة: تدريب العمالة أصبح في بؤرة اهتمام الدولة

قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية، إن إطلاق برامج تدريب العاملين بالقطاع السياحى بالتعاون مع وزارة السياحة والقطاع الخاص وبرنامج التدريب المهنى Tvet؛ يعد إنجازاً حقيقياً يضاف للعمل السياحي.





وأكد "عبدالعظيم" فى تصريح لـ "صدى البلد" أن التدريب أصبح فى بؤرة اهتمام الدولة، لافتا إلى انه سيعيد رونق الاحترافية فى تقديم الخدمات للسائحين وسيؤثر بشكل مباشر على نقل صورة إيجابية عن المقصد السياحى المصرى.



