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أخبار البلد

شعبة السياحة: تدريب العمالة أصبح في بؤرة اهتمام الدولة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:19 ص
الاهرامات - صورة
الاهرامات - صورة تعبيرية
محمد الاسكندرانى
قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية، إن إطلاق برامج تدريب العاملين بالقطاع السياحى بالتعاون مع وزارة السياحة والقطاع الخاص وبرنامج التدريب المهنى Tvet؛ يعد إنجازاً حقيقياً يضاف للعمل السياحي.

وأكد "عبدالعظيم" فى تصريح لـ "صدى البلد" أن التدريب أصبح فى بؤرة اهتمام الدولة، لافتا إلى انه سيعيد رونق الاحترافية فى تقديم الخدمات للسائحين وسيؤثر بشكل مباشر على نقل صورة إيجابية عن المقصد السياحى المصرى. 

وأشار رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق الي أن اهتمام الدولة بتطوير العنصر البشرى والاستثمار فى الموارد البشرية؛ يعد نقطة جديدة ستنقل القطاع السياحى ليتصدر المؤشرات العالمية.

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