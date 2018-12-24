جلسات عمل بين أحمد فهمي وعز من أجل فيلم العارف

عقد أحمد بدوى مدير عام شركة سينرجى فيلمز، جلسة عمل مبدئية للتحضير لفيلم جديد بعنوان "العارف" يشارك فى بطولته النجمين أحمد عز وأحمد فهمى، ومن المقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة.



وتبحث الشركة حاليا عن إختيار المخرج للبدء فى ترشيح باقى فريق الممثلين، فضلا عن البدء فى تصوير العمل مباشرة لعرضه فى 2019.



يشار على أن أحمد عز يواصل حاليا تصوير فيلمه "الممر"، الذى يحكى قصة عن ابطال القوات المسلحة، ويشارك فى بطولته محمد الشرنوبى، ومحمد جمعة، أحمد صلاح حسنى، هند صبرى، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.



ويجهز أحمد فهمى لمسلسله الجديد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2019، وتشارك فى بطولته الفنانة هنا الزاهد.