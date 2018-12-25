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حوادث

ضبط موظف بشئون البيئة بالبحيرة متلبسا برشوة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:09 م
اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة القبض على أحد العاملين بإدارة شئون البيئة بالمحافظة لتهديده المواطنين وتلقيه رشاوى منهم لعدم تحرير محاضر بيئية حيالهم.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تلقى عدة شكاوى من المواطنين بابتزاز موظف بإدارة شئون البيئة المواطنين وتهديدهم وتلقيه رشاوى لعدم تحرير محاضر ضدهم وفور علمه بالواقعة أحال الموضوع للرقابة الإدارية.

وتم تشكيل فريق ضبط للتحقيق فى الواقعة وصحة الشكاوى وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بضبطه متلبسًا بتلقى رشوة وتمت إحالته للنيابة العامة.

وأكد "آمنة"، ضرورة مواجهة كافة صور الفساد الإدارى داخل المصالح الحكومية والوحدات المحلية، مشيرًا إلى أنه سيتم ملاحقة جميع الفاسدين والمرتشين داخل الجهاز الحكومى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم مهما كانت مناصبهم الوظيفية.
 
وثمن المحافظ جهود هيئة الرقابة الإدارية في متابعة وملاحقة الفاسدين والمرتشين وذلك لقطع رؤوس الفساد والرشوة والتصدي لها بكل قوة، مشددا على  ضرورة التدقيق على كافة الأعمال المرتبطة بخدمة المواطنين والتنسيق مع الأجهزة الرقابية للتحقق من أي شكوى ضد أي موظف محاولًا استغلال وظيفته والتربح منها، تكثيف حملات المتابعة الدورية التى تقوم بها الجهات المختصة بالمحافظة لمراجعة أعمال الجهات الحكومية، وخاصة الوحدات المحلية والمواقع الخدمية لمواجهة حالات الفساد من المنبع.

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