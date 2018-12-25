وكيل بطريركية الأقباط بالإسكندرية يهنئ الكنائس الكاثوليكية والأسقفية والروم بعيد الميلاد

قدم القس إبرام اميل وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، التهنئة لقيادات الكنيسة الكاثوليكية والأسقفية والروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
زار القس إبرام اميل بطريركية الأقباط الكاثوليك والكنيسة الاسقفية وكنيسة الروم الارثوذكس وبرفقته وفد كنسي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربى.
ضم الوفد كلا من القمص كيرلس قلته والقمص انجيلوس فتحى والقس بولس عوض ونادر مرقس مسئول العلاقات العامة بالبطريركية ومرقس القمص ويصا.
زار القس إبرام اميل بطريركية الأقباط الكاثوليك والكنيسة الاسقفية وكنيسة الروم الارثوذكس وبرفقته وفد كنسي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربى.
ضم الوفد كلا من القمص كيرلس قلته والقمص انجيلوس فتحى والقس بولس عوض ونادر مرقس مسئول العلاقات العامة بالبطريركية ومرقس القمص ويصا.