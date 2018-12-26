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حوادث

كشف غموض سرق فيلتين أحدهما مملوكة لـ هولندي في الغردقة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:08 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث البحر الأحمر، من ضبط عاطل قام بسرقة فلتين إحدهما مملوكة لهولندى والأخرى لصيدلى، وعثروا معه على المسروقات.

فحص فندق جوبال الشعبي الكائن بمنطقة الدهار – دائرة القسم، اشتبه ضباط مباحث البحر الأحمر فى المدعو احمد أ ا ع  مواليد 20/4/1987 عاطل و مقيم دشنا – قنا .. تم ضبطة وبالتحريات وجمع المعلومات تبين انة مسجل شقي تحت رقم 109 فئة ج "سرقات عامة " أول الغردقة والسابق اتهامه في 20 قضية أخرهم القضية رقم 6237 /2013 جنح أول الغردقة" سرقة مسكن" .. وبحوزته: 3 هواتف محمولة ماركة أيفون - مفكرة اليكترونية سوداء - مبلغ مالي ألف جنيه - كاميرا سوني ديجيتال -  كاميرا فيديو ماركة سوني - تابلت سامسونج أسود اللون - لاب توب ماركة لينوفو - ساعة يد ماركة كاسيو.

بمواجهته .. أقر بسرقة المضبوطات من فلتين سكنيتين بمنطقة مبارك 6 دائرة قسم أول الغردقة أمس ليلًا عن طريق أسلوب التسلق وفسخ شباك الصالة .

بتطوير مناقشته وإرشاده .. تبين أن المضبوطات خاصة بالسائح  CORNELIS-TACOb مواليد 9/12/1959 " هولندي الجنسية " يحمل جواز سفر رقم  n5907rfli وصول البلاد بتاريخ 15/12/2018 – مغادرة بتاريخ 29/12/2018 ومقيم بفيلا 161 أ مبارك 6  - أول الغردقة، و المدعو محمد م س ع مواليد 8/9/1979 صيدلى ومقيم فيلا 3 مبارك 6 – أول الغردقة.

وبمناقشتهما .. أقرا  باكتشافها سرقة صباح اليوم ولم يقوما بالإبلاغ وتعرفا على المسروقات، فيما تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

 تحرر عن ذلك المحضر رقم 13731 ، 13732 /2018 جنح قسم ثان الغردقة، وجار العرض على النيابة العامة.

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