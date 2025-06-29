«حقوق المُتضررين» تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وتقليص فترة الانتقال لـ 3 سنوات

أكد المهندس أشرف السكري، المتحدث باسم جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن الحكومة نفسها تُعد من أكبر المتضررين من استمرار العمل بهذا القانون.

إلغاء قانون الإيجار القديم

وأضاف السكري، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر"، أن الجمعية تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم في أقرب وقت ممكن، انطلاقًا من المصلحة العامة.

قانون الإيجار القديم

وأعرب المتحدث باسم جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم عن أمل الجمعية في أن يتجاوب نواب مجلس النواب مع هذه المطالب، من خلال تخفيض فترة الانتقال إلى ثلاث سنوات فقط، سواء في العقارات السكنية أو التجارية، بدلاً من المدة المقترحة سابقًا (سبع سنوات).

زيادة القيمة الإيجارية

وأوضح أنه حتى إذا استلزم الأمر زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع واقع السوق، فإن ذلك يُعد حلاً عادلاً يراعي حقوق الطرفين.