ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رونالدو على دكة بدلاء يوفنتوس أمام أتالانتا بجولة البوكسينج داي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
إسراء أشرف
أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة أتالانتا، بعد قليل، على ملعب "أتليتي أزوري دي إيطاليا"، في جولة البوكسينج داي بالأسبوع الثامن عشر، من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مقاعد بدلاء يوفنتوس لأول مرة، منذ انضمامه إلى صفوف السيدة العجوز.

وجاء تشكيل اليوفي على النحو التالي:

حراسة المرمى:تشيزني

خط الدافع: دي تشيليو- بونوتشي - كيلليني - ساندرو

خط الوسط: سامي خضيرة - ايمري تشان - بيتانكور

خط الهجوم: ديبالا - ماندجوكيتش - دوجلاس كوستا.

ومن المقرر أن تقام كل مباريات جولة الكالتشيو، اليوم، بعد الخطى على سير جولة "البوكسينج داي" التي تقام في الدوري الإنجليزي.

وتقام جولة "البوكسينج داي" دائمًا يوم 26 ديسمبر، أي في اليوم التالي لعيد الميلاد "كريسماس"، وهو يوم عطلة وطنية في إنجلترا، يقام فيه مباريات الـ"بريميرليج" كاملة بجدول معين.

وتسمى هذه الجولة باسم "البوكسينج داي"، نظرًا لصناديق الهدايا "Boxes" التي يقوم بتوزيعها الأغنياء على الفقراء، في اليوم التالي من عطلة "الكريسماس".

وتعتبر جولة "البوكسينج داي"، حدثًا خاصًا لعشاق الساحرة المستديرة في بريطانيا وبعض البلدان الأخرى، لذلك تضع رابطة أندية الدوري الإنجليزي جدول معين لمراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة من أجل مساندة فرقها، خاصة وأن هذا اليوم عطلة في إنجلترا.
رونالدو على دكة بدلاء يوفنتوس أمام أتالانتا بجولة البوكسينج داي

ترشيحاتنا

روسيا تكشف تفاصيل الضربة الجوية الإسرائيلية على سوريا

مبارك: المتسللون ضربوا أقسام الشرطة فى رفح والشيخ زويد والعريش.. فيديو

تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية لـ 24 يناير

مقتل رجل أعمال فلسطيني في تركيا.. ونظام أردوغان يرفض التعليق

شاهد.. لحظة وصول مبارك وجمال وعلاء لقاعة المحكمة

شاهد.. السيسي : فين مدير أمن الإسكندرية

دنيا سمير غانم تدخل الأعلى مشاهدة بـ نفس الحروف

قناة صدى البلد تنفرد بعرض محاكمة اقتحام الحدود الشرقية حصريا بحضور مبارك

أحمد موسى: تركيا وقطر يدعمان مؤامرة جديدة على مصر.. فيديو

والدة الطفل محمد أشرف عن الرئيس السيسي: مش هقدر أوفيه حقه .. فيديو

مش هسكت على مستقبل ولادنا.. قصة تعديات بحيرة كينج مريوط التي تعهد السيسي بإزالتها

السيسي لأصحاب الإيجار القديم: استباحة فلوس الناس حرام.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

فيديو

تعرف على آخر حرفي صانع لأحذية الباليه في مصر.. فيديو
القوات المسلحة تطلق باقة خدمات جديدة خاصة بالتجنيد عبر المركز الإلكتروني .. فيديو
فيديو جراف| البرلمان المصري يلقن أوروبا درسا
طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يصحح ما أفسده الدهر..فيديو
إخواني يحمل وردة داخل القفص أثناء محاكمة مرسي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟