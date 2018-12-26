رونالدو على دكة بدلاء يوفنتوس أمام أتالانتا بجولة البوكسينج داي

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة أتالانتا، بعد قليل، على ملعب "أتليتي أزوري دي إيطاليا"، في جولة البوكسينج داي بالأسبوع الثامن عشر، من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".



وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مقاعد بدلاء يوفنتوس لأول مرة، منذ انضمامه إلى صفوف السيدة العجوز.



وجاء تشكيل اليوفي على النحو التالي:



حراسة المرمى:تشيزني



خط الدافع: دي تشيليو- بونوتشي - كيلليني - ساندرو



خط الوسط: سامي خضيرة - ايمري تشان - بيتانكور



خط الهجوم: ديبالا - ماندجوكيتش - دوجلاس كوستا.



ومن المقرر أن تقام كل مباريات جولة الكالتشيو، اليوم، بعد الخطى على سير جولة "البوكسينج داي" التي تقام في الدوري الإنجليزي.



وتقام جولة "البوكسينج داي" دائمًا يوم 26 ديسمبر، أي في اليوم التالي لعيد الميلاد "كريسماس"، وهو يوم عطلة وطنية في إنجلترا، يقام فيه مباريات الـ"بريميرليج" كاملة بجدول معين.



وتسمى هذه الجولة باسم "البوكسينج داي"، نظرًا لصناديق الهدايا "Boxes" التي يقوم بتوزيعها الأغنياء على الفقراء، في اليوم التالي من عطلة "الكريسماس".



وتعتبر جولة "البوكسينج داي"، حدثًا خاصًا لعشاق الساحرة المستديرة في بريطانيا وبعض البلدان الأخرى، لذلك تضع رابطة أندية الدوري الإنجليزي جدول معين لمراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة من أجل مساندة فرقها، خاصة وأن هذا اليوم عطلة في إنجلترا.