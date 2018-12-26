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رياضة

بوجبا ينتقم من مورينيو على طريقته الخاصة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:28 م
صدى البلد
أحمد هاني
شهدت الفترة الماضية تعثر متتالي من قبل فريق مانشستر يونايتد تحت قيادة جوزيه مورينيو منها أزمة المدرب مع نجم الفريق بول بوجبا، لتضطر إدارة الشياطين الحمر الي إقالة المدرب البرتغالي وتعيين لاعب الفريق السابق جانر سولسكاير.

بدأت الأزمة بين مورينيو وبوجبا خلال مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام والتي خسرها الشياطين الحمر بثنائية نظيفة، لتلتقط عدسات الكاميرات في محادثة غاضبة مع مدربه البرتغالي قبل أن يخرج بعدها من الملعب مباشرةً.

تواصلت الأزمة بعدها في مباراة نيوكاسل بعد استبدال مورينيو للاعب الذي ظهر مستاءً من ذلك على دكة البدلاء.

لكن من الواضح أن الوضع اختلف جانر سولسكاير مع في مباراتين فقط فاز فيهما اليونايتد وبنتيجة كبيرة، في المباراة الأولي بـ 5 أهداف و الثانية بـ 3 أهداف.

حيث نجح بوجبا النجم الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم في روسيا، حيث سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

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