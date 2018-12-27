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رياضة

مؤشرات جديدة تؤكد اقتراب رمضان صبحي من الأهلي خلال انتقالات يناير

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، وعضو اتحاد الكرة الحالي، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول قرب عودة رمضان صبحي نجم فريق هيديرسفيلد من جديد للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد شوبير، في تصريحات لبرنامجه الإذاعي عبر أثير "أون سبورت أف إم"، أن زوجة رمضان صبحي حبيبة إكرامي شقيقة حارس الأهلي شريف إكرامي، قامت بتحويل أورقها من الجامعة الإنجليزية إلى الجامعة المصرية، وهو مؤشر قوي على عودة اللاعب من جديد للأهلي في الفترة القادمة.

وأضاف شوبير: بنسبة تفوق الـ90 في المئة، رمضان صبحي سيعود للأهلي، ولكن بشرط الاتفاق على المبلغ المادي لإنهاء التفاصيل الأخيرة.

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