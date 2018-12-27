مؤشرات جديدة تؤكد اقتراب رمضان صبحي من الأهلي خلال انتقالات يناير

كشف أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، وعضو اتحاد الكرة الحالي، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول قرب عودة رمضان صبحي نجم فريق هيديرسفيلد من جديد للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.





وأكد شوبير، في تصريحات لبرنامجه الإذاعي عبر أثير "أون سبورت أف إم"، أن زوجة رمضان صبحي حبيبة إكرامي شقيقة حارس الأهلي شريف إكرامي، قامت بتحويل أورقها من الجامعة الإنجليزية إلى الجامعة المصرية، وهو مؤشر قوي على عودة اللاعب من جديد للأهلي في الفترة القادمة.



