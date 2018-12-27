أول تعليق من تركى الشبانة بعد تعيينه وزيرا للإعلام السعودي

أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد على الثقة الملكية الغالية بتعيني #وزيرا_للإعلام ..

وادعو الله التوفيق . — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) December 27, 2018

وجه تركى الشبانة وزير الاعلام السعودي، رسالة شكر الى خادم الحرمين عقب قرار تعيينه وزيرًا للاعلام .وغرد الشبانة، على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الثقة الملكية الغالية بتعييني #وزيرا_للإعلام ، وادعو الله التوفيق".جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اصدر اليوم الخميس، أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، برئاسته.