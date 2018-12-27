أول تعليق من تركى الشبانة بعد تعيينه وزيرا للإعلام السعودي

وجه تركى الشبانة وزير الاعلام السعودي، رسالة شكر الى خادم الحرمين عقب قرار تعيينه وزيرًا للاعلام .
وغرد الشبانة، على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الثقة الملكية الغالية بتعييني #وزيرا_للإعلام ، وادعو الله التوفيق".
جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اصدر اليوم الخميس، أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، برئاسته.
وغرد الشبانة، على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الثقة الملكية الغالية بتعييني #وزيرا_للإعلام ، وادعو الله التوفيق".
جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اصدر اليوم الخميس، أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، برئاسته.
أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد على الثقة الملكية الغالية بتعيني #وزيرا_للإعلام ..— تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) December 27, 2018
وادعو الله التوفيق .