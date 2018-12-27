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أخبار العالم

أول تعليق من تركى الشبانة بعد تعيينه وزيرا للإعلام السعودي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:23 م
صدى البلد
منار نور
وجه تركى الشبانة وزير الاعلام السعودي، رسالة شكر الى خادم الحرمين عقب قرار تعيينه وزيرًا للاعلام .

وغرد الشبانة، على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الثقة الملكية الغالية بتعييني #وزيرا_للإعلام ، وادعو الله التوفيق".

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اصدر اليوم الخميس، أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، برئاسته.

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