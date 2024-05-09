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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لخوض نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي |صور

صدى البلد

غادرت قبل قليل  من مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، على متن رحلة خاصة سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران برقم MS3908، وهي من أحدث طائراتها من طراز إيرباص A320Neo، متجهة إلى مطار وجدة بالمغرب لمواجهة نظيره المغربي نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تم استقبال بعثة الفريق الاول لنادي الزمالك المتوجهة الي المغرب بصالة الرحلات الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي، حيث تم انهاء اجراءات سفرهم من خلالها وسط تقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة الجهاز الفني واللاعبين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، توجه بأسمى معاني الشكر  والتقدير لوزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كافة التسهيلات التي قدمتها وزارتا الطيران المدني والشباب والرياضة للترتيب لرحلة سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب لخوض ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحرصت وزارة الطيران المدني على تذليل كل العقبات المتعلقة برحلة الطيران المقررة للفريق الأول لكرة القدم إلى المملكة المغربية، فضلا عن المتابعة المستمرة  من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكل ما يتعلق بسفر الفريق وتلبية المطالب بشكل فوري.

يأتى ذلك في ظل العلاقة القوية التي تجمع مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة المؤسسات الحكومية والوطنية، من أجل تعاون مثمر في إطار المناخ الهادف لتنمية وبناء الرياضة المصرية.

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