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أخبار العالم

السويد تتهم 3 من وسط آسيا بالتخطيط لجرائم إرهابية وتمويل داعش

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:35 م
صدى البلد
رويترز
قال مدعون اليوم الخميس إن ثلاثة رجال من وسط آسيا اتهموا في السويد بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية كما يواجهون مع ثلاثة آخرين اتهامات بتمويل تنظيم داعش.

وقال مكتب الادعاء في ستوكهولم في بيان "ثلاثة (من المشتبه بهم) حصلوا على كميات كبيرة من المواد الكيماوية ومعدات أخرى وقاموا بتخزينها من أجل قتل أشخاص أو إلحاق الضرر بهم ... لو كانت الجريمة الإرهابية نفذت لكانت ألحقت بالسويد ضررا كبيرا".

وذكر البيان أن الرجال الستة من أوزبكستان وقرغيزستان وهما من الجمهوريات السوفيتية السابقة وتقطنهما أغلبية من المسلمين.

وما زال خمسة أشخاص محتجزين لدى السلطات السويدية بينما أفرج عن السادس بانتظار محاكمته. وأفاد البيان أن الرجال جميعا نفوا ارتكاب أي مخالفة. ولم يتسن الوصول إلى محاميهم أو المدعين للتعقيب.

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