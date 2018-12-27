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رياضة

الأهلي يحتفي بأبطال وبطلات السلة وتنس الطاولة.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، على الالتقاء بالعديد من فرق النادي التي حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، لتحفيزهم، والشدّ من أزرهم لمواصلة الإنجازات وحصد البطولات.

بدأ التكريم في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وضمَّ الفرق الآتية: الفريق الأول لكرة السلة «رجال وسيدات»، وفريق المرتبط للسلة «ناشئين وناشئات»، الفائزين ببطولة الدوري المرتبط للرجال وللسيدات. وكذلك فريق تنس الطاولة «رجال وسيدات» الفائز بلقب البطولة العربية التي أقيمت في تونس في نوفمبر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم الكامل من قبل مجلس إدارة الأهلي لفرق النادي من أجل المنافسة على كل البطولات والاستمرار في حصد الألقاب.
الأهلي يحتفي بأبطال وبطلات السلة وتنس الطاولة.. صور
الأهلي يحتفي بأبطال وبطلات السلة وتنس الطاولة.. صور
الأهلي يحتفي بأبطال وبطلات السلة وتنس الطاولة.. صور
الأهلي يحتفي بأبطال وبطلات السلة وتنس الطاولة.. صور
الأهلي يحتفي بأبطال وبطلات السلة وتنس الطاولة.. صور

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