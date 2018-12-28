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ثقافة

أنشطة متنوعة بقصر ثقافة بورسعيد

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:25 ص
صدى البلد
طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة بورسعيد باقة من الأنشطة المتنوعة، ففى بيت ثقافة المنتزة بورفؤاد عقدت محاضرة للباحث شعبان إبراهيم بعنوان "صمود شعب بورسعيد" بمركز إعلام بورفؤاد.

بينما نظمت مكتبة 6 أكتوبر العامة محاضرة للمناضل محمد عوض عيسي حول "عيد النصر" وذلك بديوان حى المناخ. وفى نفس السياق أقامت مكتبة التفوق العلمى محاضرة عن اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة ألقاها هشام البربري بجمعية التثقيف الفكرى بالزهور، أعقبها فقرة لإكتشاف المواهب من أبناء الجمعية.

كما استضاف بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد مجموعة من تلاميذ مدرسة سيناء الإبتدائية قاموا بقراءة كتاب "ماذا لو أننى شجرة" تأليف عبد التواب يوسف، وقامت فريال السيد بمناقشة الأطفال حول الكتاب.

و فى مكتبة طفل تحسين الصحة أقيم عرض مسرحى بعنوان" قصة الغراب والثعبان" تأليف أحمد بهجت ونفذته سناء حمدان مع أطفال الدار.

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