تعيين 252 شابا وإصدار 863 شهادة قياس المهارة خلال شهر بجنوب سيناء

عينت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 252 شابا ، منهم أربعة من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من إجمالي المسجلين بمكاتب التشغيل البالغ عددهم 471 شابا، كما بلغ فرص العمل التي تم توفيرها 170 فرصة عمل بالفنادق والقرى السياحية ، فضلا عن إصدار 863 شهادة قياس المهارة ، و800 ترخيص مزاولة المهنة.



تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد عبد الرحمن مدير المديرية ، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال نوفمبر 2018 بالتفتيش الدورى الليلى والنهارى على 253 منشأة ،فضلا عن مراقبة مواعيد العمل بـ 128 منشأة ، وتم تحرير 79 محضرا ، منهم 52 محضر عم ، و7 محاضر رخص ، و20 محضر تشغيل أجانب بدون تراخيص بالمخالفة لقانون العمل 12 لسنة 2003.



وقال إنه فى إطار بحث شكاوي المواطنين ضد أصحاب الأعمال تلقت المديرية 20 شكوي تم تسوية 4 منها ، واتخاذ الاجراءات القانونية في 11 شكوي ، ومازال هناك 5 شكاوي تحت البحث والدراسة، أما شكاوي الفصل فقد بلغت 14 تم تسوية واحدة منها، واتخاذ الإجراءات القانونية في شكوتين ، ومازال هناك 11 شكوى تحت البحث والدراسة.



ونوه إلى أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة،بلغ عدد المسجلين بالإدارة المختصة 3972 عاملا ، فضلا عن و214 تم تسجيلهم خلال فترة التقرير، وتم صرف 226 ألفا و200 جنيه علي الرعاية الاجتماعية ومنح الأعياد .



