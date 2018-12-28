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أخبار البلد

تعيين 252 شابا وإصدار 863 شهادة قياس المهارة خلال شهر بجنوب سيناء

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
عينت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 252 شابا ، منهم أربعة من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من إجمالي المسجلين بمكاتب التشغيل البالغ عددهم 471 شابا، كما بلغ فرص العمل التي تم توفيرها 170 فرصة عمل بالفنادق والقرى السياحية ، فضلا عن إصدار 863 شهادة قياس المهارة ، و800 ترخيص مزاولة المهنة.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد عبد الرحمن مدير المديرية ، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال نوفمبر 2018 بالتفتيش الدورى الليلى والنهارى على 253 منشأة ،فضلا عن مراقبة مواعيد العمل بـ 128 منشأة ، وتم تحرير 79 محضرا ، منهم 52 محضر عم ، و7 محاضر رخص ، و20 محضر تشغيل أجانب بدون تراخيص بالمخالفة لقانون العمل 12 لسنة 2003.

وقال إنه فى إطار بحث شكاوي المواطنين ضد أصحاب الأعمال تلقت المديرية 20 شكوي تم تسوية 4 منها ، واتخاذ الاجراءات القانونية في 11 شكوي ، ومازال هناك 5 شكاوي تحت البحث والدراسة، أما شكاوي الفصل فقد بلغت 14 تم تسوية واحدة منها، واتخاذ الإجراءات القانونية في شكوتين ، ومازال هناك 11 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه إلى أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة،بلغ عدد المسجلين بالإدارة المختصة 3972 عاملا ، فضلا عن و214 تم تسجيلهم خلال فترة التقرير، وتم صرف 226 ألفا و200 جنيه علي الرعاية الاجتماعية ومنح الأعياد .

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