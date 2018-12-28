استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

استجابة لشكاوى المواطنين المنشورة على موقع صدى البلد الإخبارى، شن المهندس علي عبد الله، رئيس حي المرج، حملة لإزالة القمامة ورفع الإشغالات من منطقة المرج الجديدة، بمعرفة إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية و شرطة المرافق و فرع هيئة النظافة بالحى .





وطالب مسئولو الحي، المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحي وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وعدم إقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظًا على المظهر العام.





كان موقع صدى البلد تلقى العديد من الشكاوى من أهالى المرج الجديدة بوجود أكوام من القمامة بالشوارع و تعطيل إشغالات المحلات التجارية حركة السير .



