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فن

رامي مالك ليس الوحيد.. فنان مصري يحصد جائزة الأوسكار في نفس الحفل

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:48 م
صدى البلد
محمد نبيـل
الجميع يتحدث عن الإنجاز الذى حققه الممثل المصرى رامى مالك خلال حفل توزيع جوائز الأكادمية الامريكية فى نسخته الـ91، بحصوله على جائزة أفضل ممثل.

ولكن مالك لم يكن الوحيد الذى يحصل على الجائزة المرموقة، فقد حصل الفنان أحمد وليد على الجائزة بعد حصول فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse، على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة "أنيميشن" وقد عمل عليه أحمد وليد في مجال المؤاثرت البصرية.

واحتفى وليد بذلك عبر صفحته على موقع فيس بوك، مقدما التهنئة لشركة ديزني، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن يكون له صفحة يوما ما على موقع IMDB، والآن لم يملك ذلك فقط بل أصبح من الفائزين بالأوسكار.

ويعمل وليد في مجال المؤثرات البصرية، وفي سبايدر مان الأخير ليس أول أعماله، فقد شارك قبله في أفلام Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald، وBeauty and the Beast، وAvengers: Infinity War، وحاليا يشارك في فيلم Avengers: Endgame.

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