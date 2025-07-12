أحمد أموى: نتطلع إلى استراتيجية عربية للتعاون الجمركى والإدارى

أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أننا نتطلع إلى وضع استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركى والإدارى؛ من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية بتوحيد الإجراءات الجمركية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول العربية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

قال أموى، عقب الاجتماع الاستثنائى لمديرى عموم الجمارك بالدول العربية بالقاهرة بشأن تأسيس المجلس العربى للشئون الجمركية، إننا نستهدف تعظيم جهود التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتطوير المنظومة الجمركية برفع القدرات الفنية وتوحيد التشريعات والأنظمة واللوائح والمصطلحات المتعلقة بالمنظومة الجمركية.

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أشار أموى، إلى ضرورة إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأى تحديات جمركية لدفع وتسهيل حركة التبادل التجارى؛ على نحو يسهم فى توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل توفير مناخ اقتصادى أكثر تنافسية بالمنطقة.