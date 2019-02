21 مباراة في دوري القسم الثاني.. الترسانة أمام دمياط.. والبلدية ضد كفر الشيخ

تقام اليوم الخميس مواجهات شرسة ضمن منافسات الجولة الـ20 في الدوري القسم الثاني، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، حيث يواجه فريق غزل المحلة منافسه الجزيرة المطروحي، ويواجه أسوان شقيقه الأصغر التحرير.



وجاءت باقي المواجهات كالتالي:



بلدية المحلة vs كفر الشيخ

القناة vs المريخ

طنطا vs الرجاء

تليفونات بني سويف vs مركز شباب ناصر

الألومنيوم vs سوهاج

المنيا vs الإعلاميين

جمهورية شبين vs نادي مصر

الوليدية vs بني سويف

النصر vs الزرقا

سيراميكا كليوباترا vs كوكاكولا

الترسانة vs دمياط

الحمام vs مركز شباب تلا

ابوقير للاسمدة vs العاب دمنهور

الفيوم vs النصر للتعدين

ابي صقل vs الشمس

طهطا vs ديروط

فاركو vs الأوليمبي

الجزيرة المطروحي vs غزل المحلة

سيدي سالم vs المنصورة

تحرير أسوان vs أسوان

بورتو السويس vs منتخب السويس