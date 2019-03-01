صحة الجيزة: نستهدف 5 ملايين و397 ألف للمرحلة الثالثة من 100 مليون صحة

قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة: إن المستهدف بالمحافظة لمن هم فوق سن الـ 18 عاما من حملة 100 مليون صحة، 5 ملايين و397 ألف مواطن.





وتابعت "سرور" خلال مداخلة هاتفيه لها عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أنه بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان تم تدريب كافة العاملين بالحملة على الأجهزة وكيفية التعامل معها لخدمة المواطن.



