الأوقاف تتوسع في ترجمة خطبة الجمعة إلى مختلف لغات العالم

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة قررت التوسع في ترجمة خطبة الجمعة إلى لغات أخرى فضلًا عن التسع لغات التي تم بث الخطبة بها دون العربية.



وأوضح «مختار» في بيان له اليوم الجمعة، أن الوزارة قررت التوسع في ترجمة الخطبة إلى لغات أخرى حتى نصل بصوت الإسلامي الوسطي إلى العالم أجمع من أجل بيان صحيح الدين ويسره وسماحته ووسطيته ونشر ثقافة السلام وفقه العيش المشترك بين البشر جميعا ، وتفنيد أباطيل المتطرفين التي شوهت جانبا نقيا من الصفحة البيضاء لديننا السمح الحنيف.



وأضاف أن هذا جاء بعد نجاح تجربة بث خطبة الجمعة مترجمة إلى ثماني لغات : «مرئية ومسموعة ومقروءة»، فضلا عن اللغة العربية «مرئية ومسموعة ومقروءة» أيضا، وترجمتها إلى لغة الإشارة، وبناء على رد الفعل العالمي شديد الترحيب والتعطش للفكر الوسطي الرشيد .

