بهاء الدين أبو شقة يطالب المصريين بالتكاتف لمواجهة الأزمات

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن مبادرة مواجهة الكوارث الطارئة يقوم الدفاع على الدولة ضد أي خطر أو أي أزمة، مبنيا علي طبيعة المصريين وصفاتهم، التي تمتاز بالشهامة والمروءة.



ونوه "أبو شقة" خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أنهم يتبنون فكرة تحمل المسئولية بجناب الحكومة المصرية، حيث يقوم الشعب المصري في مشاركة في المسؤولية لإنقاذ الوطن خلال تلك الكوارث والصدمات المفاجأة.



لافتا إلى أن الخطر مازال قائما على الوطن المصري الحبيب، مطالبا المصريين بالتكاتف والمساهمة في بناء الوطن وإنقاذه من تلك الأزمات والكوارث.