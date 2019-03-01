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فن

اختيار مشروع فيلم في الجول بملتقى بيروت السينمائي

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:58 م
صدى البلد
محمد نبيل
أعرب المخرج تامر عشرى عن سعادته باختيار مشروع فيلمه الجديد "في الجول" للمشاركة في ملتقى بيروت السينمائي قسم التطوير.

وكتب تامر عبر صفحته على فيسبوك : رحلة طويلة بدأت من سنتين لما كان المشروع لسه فكرة مع ميدي تالنت وشاركني فيها الكاتب جمال بلماحي والمنتجين صفي الدين محمود ومصطفى صلاح وآنا إليوت

وأضاف: شكرا لكل اللي دعم المشروع ودعمني وأتمنى إنها تكون بداية موفقة لرحلة الفيلم للسينما.

يشار إلى أن أحدث أعمال عشري فيلم "ماتعلاش عن الحاجب"، بطولة أسماء أبو اليزيد ومريم الخشت وعلى الطيب، تأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشرى، ، وهو واحد من فيلمين تم اختيارهما لتمثيل مصر فى مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان "الجونة".

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