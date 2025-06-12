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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور شعبي كبير .. الاحتفال بعيد نياحة الأنبا أبرآم بالفيوم |صور

الإحتفال بعيد الأنبا إبرام بالفيوم
الإحتفال بعيد الأنبا إبرام بالفيوم
ميرنا رزق

احتفلت إيبارشية الفيوم  بالعيد الـ ١١١ لنياحة شفيعها القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة، وذلك بدير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بالعزب الفيوم، المعروف شعبيًّا بدير الأنبا أبرآم.

عظات وقداسات 

وكانت احتفالات الإيبارشية قد بدأت بإخراج المقصورة التي تحوي جسد القديس من المزار الخاص به ووضعها أمام الهيكل الرئيسي بالدير، وتوالت صلوات العشيات وإلقاء العظات والقداسات يوميًّا، وكذلك تطييب جسد القديس والتمجيد والدورة، بحضور عدد من الآباء المطارنة والآباء الأساقفة والآباء الكهنة والآباء الرهبان من إيبارشية الفيوم ومن خارجها بينما قدمت فرق الكورال من كنائس الإيبارشية عددًا من التسابيح والترانيم الروحية وتولت فرق الكشافة والمرشدات النظام طوال فترة الاحتفالات.

كما صلى قداس العيد الذي أقيم صباح اليوم إلي جانب نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدني ورئيس ديري الأنبا أنطونيوس للرهبان ومارجرجس للراهبات والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية. وشارك في الصلوات أيضًا إلى جانب مجمع الآباء كهنة الفيوم وخورس شمامستها عدد من الآباء الكهنة، والآباء الرهبان من خارج الفيوم وأعداد كبيرة من الشعب القبطي من داخل الفيوم وخارجها. وبعد صلاة القداس قام الآباء الكهنة بحمل جسد القديس وعودته للمزار الخاص به.

بينما شارك صاحبا النيافة الأنبا أبرآم والأنبا أنطونيوس، في صلاة عشية العيد مساء الاثنين، أصحاب النيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام، والأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا.

إيبارشية الفيوم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم دير الأنبا أبرآم

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