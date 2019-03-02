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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 2 -3 -2019

السبت 02/مارس/2019 - 09:55 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم، السبت 2- 3 - 2019، حيث تراوح سعر الطماطم بين 2 و5 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3.50 إلى 6.50 جنيه للكيلو، والبصل من 3 إلى 5.50 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات، والفاصوليا من 17 وحتى 21 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ15 جنيهًا، واللفت بـ170 قرشًا، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 7 جنيهات، والفلفل الألوان 16 جنيهًا، والبسلة 12 جنيهًا، والبطاطا 3.50 جنيه، والقلقاس 5 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 2.5 جنيه، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8.50 جنيه، واليوسفي 7 جنيهات.

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