الزمالك يصرف مكافآت استثنائية للاعبين بعد الفوز في الكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافأة استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد تمكنهم من تحقيق الفوز على بترو أتليتكو في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد، بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وجاءت قيمة المكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب، من أجل تحفيزهم على استمرار سلسلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة.



وكان الزمالك أنهى المباراة بهدف دون رد لصالحه، أحرزه المغربي حميد أحداد، ليقفز إلى المركز الثاني بمجموعته، برصيد 5 نقاط، خلف جورماهيا الكيني، بعد أن كان متذيل المجموعة برصيد نقطتين فقط، عقب انتهاء الثلاث جولات الماضية.