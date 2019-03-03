ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يصرف مكافآت استثنائية للاعبين بعد الفوز في الكونفدرالية

الأحد 03/مارس/2019 - 08:55 م
صدى البلد
ملك موسى
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافأة استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد تمكنهم من تحقيق الفوز على بترو أتليتكو في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد، بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت قيمة المكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب، من أجل تحفيزهم على استمرار سلسلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك أنهى المباراة بهدف دون رد لصالحه، أحرزه المغربي حميد أحداد، ليقفز إلى المركز الثاني بمجموعته، برصيد 5 نقاط، خلف جورماهيا الكيني، بعد أن كان متذيل المجموعة برصيد نقطتين فقط، عقب انتهاء الثلاث جولات الماضية.

ترشيحاتنا

65 دقيقة.. الزمالك يعتمد على المرتدة ويغلق المساحات أمام بترو أتليتكو

القبض على شقيقتين بالأقصر متهمتان بقضية «مستريحة الأرانب»

قطع المياه عن 5 مناطق .. تعرف عليها

رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا

بعد مؤمن زكريا.. لاعب مصري آخر مهدد بالرحيل عن الدوري السعودي

مدير مدرسة يعتدي على الطلاب في تركيا .. فيديو

الأهلى والزمالك ينافسان بطل قطر لضم نجم المغرب

في عيد ميلاده.. تعرف على عدد زيجات محمد الحلو

احتراق 15 فدانا من زراعات القصب جنوب الأقصر

حكم من لا يصلي نهائيا ..فيديو

جريمة بشعة.. يستعين بأصدقائه لقتل زوجته واغتصاب صديقتها ببولاق الدكرور

بيت الزكاة يتكفل بعلاج طفل عين الصيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

شاهد .. هدف الزمالك فى شباك بترو أتلتيكو الأنجولي بالكونفدرالية
شاهد.. وائل كفوري يروج لأغنية ولاد الحرام
الخشت: جامعة القاهرة حققت أعلى ترتيب ضمن أهم التصنيفات العالمية
طارق الدسوقي يكشف عن 3 أسباب خطيرة تزيد نسبة إصابة الرُضع بضعف السمع .. فيديو
شريف نصر للفتيات: لا تسعي وراء الترند واختاري الموضة المناسبة لجسمك ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟