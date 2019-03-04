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إخصائي تغذية: يحذر من حلوى الأطفال تسبب فرط الحركة والجيلاتين كلاب وقطط.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور مروان سالم أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية إنه بالبحث عن أسس علمية تستند على حقيقة الأضرار التى تسببها حلوى الاطفال مشيرا الى ان 25% من الحلوى تكوينها سكر مثل الجيلي كولا وفى الغالب يكون أحد السكريات الكحولية ومنها "السوربيتول" والذى يسبب فرط في الحركة وتشتيت فى الانتباه وأمراض التوحد لأنه يعم على مراكز بالمخ .

وأضاف أنه على المدى القصير يتسبب في الإسهال واعراض فى القولون ويعتبر هذه الأعراض هى أخف الأضرار مشيرا إلى تفاقم الأمور فيما بعد.

وتابع أن السوربيتول يسبب عتامة فى العين إذا زاد عن الحد المسموح به مشيرا إلى أن باقى مكونات الحلوى مثل الجيلاتين من الممكن أن لا يكون حلال مشيرا الى ان دول شرق آسيا تذبح كل الحيوانات ليس شرطا أن تكون لحما بقريا حيث ممكن يكون مثل القطط والكلاب وتستخرج منه. الجيلاتين .

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