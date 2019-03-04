تشاومي تخترق السوق الأفريقية أون لاين عبر جوميا

وقعت جوميا، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في إفريقيا، شراكة مهمة مع شركة شاومي الرائدة في مجال التكنولوجيا في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2019 الذي عُقد في برشلونة، لضمان وصول أسهل لمنتجات شاومي إلى ملايين المستخدمين في إفريقيا.



وتقوم جوميا، من خلال هذه الشراكة، بإنشاء متجر إلكتروني رسمي لشاومي على منصتها للوصول بشكل أسهل لملايين المستخدمين في 14 دولة بالقارة الأفريقية، وسيتم طرح موبايل (Redmi Go 1 جيجا بايت + 8 جيجا بايت) حصريًا على جوميا في أفريقيا خلال هذا العام حيث يتم دعم هذه الشراكة من خلال خطة تسويق مشتركة طموحه على مدار عام 2019، للاستفادة من الأصول الرقمية لشركة جوميا والقدرات التسويقية لشاومي، مثل Mi Fan، وتعتبر هذه خطوة واعدة لشراكة وثيقة بين الشركتين على مدار السنوات القادمة.



وقال النائب الأول لرئيس مجموعة جوميا، رومان كريستودولو خلال حفل التوقيع إن "هذه الشراكة مهمة للغاية بالنسبة لنا، حيث ستعزز وصول الهواتف الذكية وتدعم انتشار التجارة الإلكترونية في إفريقيا، وتمتلك شاومي وجوميا نفس السياسة والأهداف في مجال التجارة الإلكترونية وهي: تقديم أفضل فئات الهواتف الذكية ذات الأسعار المناسبة مع أفضل تجربة تسوق مما يؤدي إلى استفادة مشتركة للشركات والمستهلك الإفريقي في المقام الأول".



وأعرب المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر عن سعادته بالتعاون الجديد بين الشركتين الذي يأتي تأكيدا على عمق العلاقات بين جوميا وشاومي، مشيرا إلى أن جوميا نجحت خلال الفترة الماضية في أن تصبح المنصة الأولى بالسوق المصرية التي يثق بها العملاء كما انها نجحت من خلال منصتها الرقمية أن تجتذب اللاعبين الكبار في مجال الهواتف المحمولة، خاصة وأن جوميا تعد الخيار الذكي للعملاء في مصر.



وأضاف "أننا نعمل جنبا الى جنب مع شاومي ليس في مصر فقط ولكن في الكثير من الدول الأفريقية ، حيث نجحت جوميا في تحويل العملاء إلى الشراء عبر الإنترنت وتوصيل المنتجات في أسرع وقت ممكن وهو ما دفع إلى بناء هذه الثقة بين الشركة وعملائها المحليين".