أنثى عنكبوت تلتهم فأرا.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر محاولة أنثى عنكبوت الرتيلاء، ضخمة الحجم، لافتراس فأر من فصيلة الجرابي في إحدى غابات بيرو.



وبحسب روسيا اليوم، قاوم الفأر قليلًا حتى شلت حركته تمامًا، ثم جذبته أنثي العنكبوت لتباشر بالتهامه.



وقال علماء من جامعة ميتشيجان الأمريكية إن العناكب الكبيرة تهاجم عادة بعض الحيوانات صغيرة الحجم عندما تكون جائعة جدا، لكن غذاءها الأساسي يعتمد على الحشرات.



وعناكب الرتيلاء فصيلة من الحشرات التي تعيش في المناطق الدافئة مثل أمريكا الجنوبية والغربية، والعديد من مناطق آسيا والشرق الأوسط.



