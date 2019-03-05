سعر الخضراوات اليوم الثلاثاء 5-3-2019.. تراجع الطماطم وارتفاع البصل

تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم، الثلاثاء 5- 3 - 2019، حيث تراوح سعر الطماطم بين 1.57 و5 جنيهات متراجعا 25 قرشا في الكيلو، والبطاطس من 3.50 إلى 3.75 جنيه للكيلو، والبصل من 3.50 إلى 5.50 جنيه مرتفعا 50 قرشا.



وسجلت كيلو الكوسة من 6 إلى 10 جنيهات مرتفعا جنيها واحدا، والفاصوليا من 17 وحتى 21 جنيهًا، الفلفل الرومي بـ7 جنيهات، الثوم بـ15 جنيهًا، واللفت بـ170 قرشًا، البنجر بـ4 جنيهات وسجل الخيار 4 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 6 جنيهات، الباذنجان البلدي 7 جنيهات، البسلة 12 جنيهًا، والبطاطا 3.50 جنيه.



وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، التفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 2.5 جنيه، البرتقال السكري 4 جنيهات، الليمون الحلو 7 جنيهات، البرتقال أبو سرة 4 جنيهات، الليمون البلدي بـ8.50 جنيه، واليوسفي 7 جنيهات.



