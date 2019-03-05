مران استشفائي للاعبي الأهلي اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في التشكيل الأساسي لمباراة بتروجت بالدوري أمس مرانًا استشفائيًا للتخلص من حالة الإجهاد التي يُعانون منها قبل السفر للكونغو.



وفاز الأهلي على بتروجت أمس برباعية نظيفة في الجولة الـ26 للدوري الممتاز.



في الوقت نفسه، خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية وتقسيمة قوية في ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي.



ويؤدي الفريق حاليًا مرانه الأخير في القاهرة على ملعب التتش، قبل السفر إلى الكونغو في الثانية والنصف صباح غد الأربعاء، لملاقاة فريق فيتا كلوب يوم السبت المقبل في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وحرص الجهاز الفني على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين في المران لتنفيذها.

