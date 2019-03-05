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تعليم

البحث العلمي تنظم ندوة لبحث دور الصناعة والتصدير في التنمية الخميس المقبل

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:58 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ندوة بعنوان "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركًا للنمو" وينظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية وهو أحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 7 /3 /2019 بالقاعة الرئيسية بالدور الثالث بمقر الأكاديمية.

تُقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويفتتح الجلسة مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية الدكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ونخبة من العلماء والمتخصصين والمهتمين بمجال الاقتصاد.

وتتناول الندوة محورين هما دور الدولة وتشمل دور الأجهزة المختصة البعد الإقليمى "عربى–إفريقى– أوروبى"، والمجتمع المدنى ويضم "اتحاد الصناعات – التمويل – الجمعيات الأهلية".

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