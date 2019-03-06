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رياضة

ليلة بكت فيها مدريد.. أياكس يهزم بطل أوروبا برباعية ويطرده من دوري الأبطال.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:13 ص
صدى البلد
أحمد هاني
خرج فريق ريال مدريد بعد الخسارة بـهزيمة مهينة امام أياكس امستردام 4/ 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

سجّل المغربي حكيم زياش هدف أياكس في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من دوسان تاديتش، ولجأ حكم المباراة الى خاصية الـ VAR، واحتسب الكرة هدف صحيح وفي الدقيقة 18 سجل دافيد ناريس الهدف الثاني بعد أن انفرد بحارس المرمى وأسكن الكرة الشباك.

وجاء الهدف الثالث جاء بعد استخلاص نصير مزراوي الكرة من أمام سيرجيو ريجيلون ومررها فى إتجاه حكيم زيياش الذي مررها إلى دوني فان دي بيك فمررها الأخير إلى دوسان تاديتش فسددها يسارية داخل الشباك

هدف ريال مدريد الأول جاء انطلاقة من سيرخيو ريجيلون من الجهة اليسري ثم مررها داخل المنطقة تلقاها ماركو أسينسيو بتسديدة قوية على يسار المرمي اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.

وعاد أياكس من ركلة حرة مباشرة وسدد كرة مقوسة عجز كورتوا عن التصدي إليها. 

وشهدت المباراة إشهار حكم المباراة الكارت الأحمر لـ لاعب ريال مدريد ناتشو مدافع الفريق.

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