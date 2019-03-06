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أخبار العالم

إعادة تشغيل أكبر حقل نفطي في ليبيا بعد طرد جماعة مسلحة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:37 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعاد القائمون على حقل الشرارة النفطي بجنوب ليبيا، أكبر الحقول فيها، تشغيله؛ بعد خروج مجموعة مسلحة تسببت في إغلاقه.

ونشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن مهندسا بالحقل المذكور أعلن إعادة تشغيل بعض الآبار للحقل النفطي الأكبر في ليبيا، موضحا أن هدف الإنتاج الأولي يبلغ 80 ألف برميل يوميا.

ورفعت المؤسسة الوطنية النفطية في ليبيا، الاثنين الماضي، حالة القوة القاهرة في الحقل، البالغة طاقته الانتاجية 315 ألفاً يوميًا.

وقالت المؤسّسة في بيان إنّها تعلن "رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه، والتي تسبّبت في خسائر في الإنتاج قدرها 1,8 مليار دولار امريكي.

ويدار الحقل بواسطة شركة أكاكوس بالتعاون مع الهيئة الوطنية وشركة ريبسول الإسبانية والعملاقة توتال الفرنسية و"أو إم في" النمساوية كذلك ستيت أويل النرويجية.

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