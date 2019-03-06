إعادة تشغيل أكبر حقل نفطي في ليبيا بعد طرد جماعة مسلحة

أعاد القائمون على حقل الشرارة النفطي بجنوب ليبيا، أكبر الحقول فيها، تشغيله؛ بعد خروج مجموعة مسلحة تسببت في إغلاقه.





ونشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن مهندسا بالحقل المذكور أعلن إعادة تشغيل بعض الآبار للحقل النفطي الأكبر في ليبيا، موضحا أن هدف الإنتاج الأولي يبلغ 80 ألف برميل يوميا.





ورفعت المؤسسة الوطنية النفطية في ليبيا، الاثنين الماضي، حالة القوة القاهرة في الحقل، البالغة طاقته الانتاجية 315 ألفاً يوميًا.





وقالت المؤسّسة في بيان إنّها تعلن "رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه، والتي تسبّبت في خسائر في الإنتاج قدرها 1,8 مليار دولار امريكي.



