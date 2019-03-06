رجاء الجداوي ضيفة شرف المهرجان الإسباني العربي للموضة في مدريد

وقع اختيار إدارة المهرجان الإسباني العربي للموضة على النجمة القديرة رجاء الجداوي لتكون ضيفة الدورة الثانية من مهرجان الإسباني العربي للموضة "Spanish arab fashion"، والذي يقام في الفترة من 6 لـ 8 مارس بمناسبة أعياد المرأة بقصر ''فران نونيس'' التاريخي بالعاصمة الإسبانية مدريد.



ويهدف المهرجان إلى التعريف بآخر صيحات الموضة العالمية، وكذا الرفع من قيمة المنتج الثقافي الوطني لكل الدول المشاركة في المجتمع الأوروبي، كما أن المهرجان الذي تقيمه مؤسسة ''فن وثقافة بلا حدود'' برعاية وزارة الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية.



وتأتي الدورة الثانية من مهرجان "Spanish arab fashion"، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والتي أقيمت بملعب ''سنتياغو بيرنابيو'' بمدينة مدريد الإسبانية، بحضور شخصيات عالمية بمجال السياسة والموضة والثقافة والفن.

