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اقتصاد

نائب وزير الاقتصاد اليوناني: مصر بوابة دخولنا إلى أفريقيا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:38 ص
صدى البلد
علياء فوزى ومحمد يحيي
بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء مع وفد يوناني برئاسة أفستاتيوس جياناكديس نائب وزيرالاقتصاد والتنمية تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى الخريطة الاستثمارية التي تضم عددا من الفرص الاستثمارية تتمثل في المشروعات القومية أبرزها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.. داعية الوفد اليونانى لزيادة الاستثمارات اليونانية في مصر في ظل وجود 199 شركة يونانية فقط بلغت استثماراتها نحو 150 مليون دولار في قطاعي الصناعة والخدمات.. لافتة إلى أن الاستثمارات اليونانية في مصر لا تعكس حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ومن جهته.. قال نائب وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني: إن هدف زيارة الوفد اليوناني إلى مصر يتمركز حول محورين أولهما توطيد علاقات التعاون بناء على الجانب الاقتصادي ؛ وذلك من خلال دعم الشركات اليونانية القائمة في مصر وحثها على ضخ استثمارات جديدة ويتمثل المحور الثاني في الدفع بمزيد من الشركات اليونانية إلى السوق المصري لتنفيذ استثمارات جديدة تفعيلا لاتفاق التعاون المتبادل بين البلدين حيث تعد مصر بوابة الدخول إلى أفريقيا وتعد كذلك اليونان المدخل للاتحاد الأوروبي ودول البلقان.

وذكر جياناكديس أن الوفد اليوناني الذي يزور مصر يضم عددا من الشركات اليونانية في القطاعات المعدنية والصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية والغذائية والخشبية والبناء والتشييد والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت وزيرة الاستثمار أهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص كنموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي الذي يهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي ونقل المعرفة التكنولوجية في العديد من المجالات الاقتصادية الواعدة.

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