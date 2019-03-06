محمد الشرنوبي تريند على محرك البحث جوجل

تصدر الفنان محمد الشرنوبي محرك البحث جوجل، بعد أقل من 24 ساعة من طرح ألبومه الأول "زي الفصول الأربعة" الإنتاج الأول لشركة earth production "المملوكة للدكتورة سارة الطباخ، بسبب الإقبال الكبير من الجمهور علي الألبوم ليقدم فيه 10 أغنيات متنوعة ومختلفة وتمثل كل أغنية حالة موسيقية جديدة، وتم التعاون في الألبوم مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر.



الألبوم يضم 10 أغنيات متنوعة ومختلفة وتمثل كل أغنية حالة موسيقية جديدة، وجرى التعاون في الألبوم مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر.



أغنيات الألبوم هي "حتة من الخيال" ‎كلمات: أمير طعيمة، وألحان: إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله - "عادي براحتك" كلمات: نوارة الباظ، والحان: تامر علي، وتوزيع: يحي يوسف - "زي العادة" كلمات: جمال الخولي، والحان: تامر علي، وتوزيع: تميم - "البنت اللي بتحلم بيها" كلمات: أمير طعيمة، ألحان: إيهاب عبد الواحد، وتوزيع: نادر حمدي - "بقوي قلبي" كلمات: جمال الخولي، وألحان: تامر علي، وتوزيع: أحمد إبراهيم - "نقول مبروك" كلمات: تامر حسين، وألحان: تامر علي، وتوزيع: تميم - "ماتلفش وتدور" كلمات: تامر حسين، وألحان: تامر علي، وتوزيع شريف مكاوي - "زي الفصول الأربعة" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: يحي يوسف، وتوزيع: عادل حقي - "صبح الصباح" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: محمد يحي، وتوزيع: أسامة الهادي - "مفيش داعي" كلمات: محمد عاطف، وألحان: محمد يحي. وتوزيع: أحمد إبراهيم‎.