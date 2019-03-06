ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد الشرنوبي تريند على محرك البحث جوجل

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تصدر الفنان محمد الشرنوبي محرك البحث جوجل، بعد أقل من 24 ساعة من طرح ألبومه الأول "زي الفصول الأربعة" الإنتاج الأول لشركة earth production "المملوكة للدكتورة سارة الطباخ، بسبب الإقبال الكبير من الجمهور علي الألبوم ليقدم فيه 10 أغنيات متنوعة ومختلفة وتمثل كل أغنية حالة موسيقية جديدة، وتم التعاون في الألبوم مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر.

الألبوم يضم 10 أغنيات متنوعة ومختلفة وتمثل كل أغنية حالة موسيقية جديدة، وجرى التعاون في الألبوم مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر.

أغنيات الألبوم هي "حتة من الخيال" ‎كلمات: أمير طعيمة، وألحان: إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله - "عادي براحتك" كلمات: نوارة الباظ، والحان: تامر علي، وتوزيع: يحي يوسف - "زي العادة" كلمات: جمال الخولي، والحان: تامر علي، وتوزيع: تميم - "البنت اللي بتحلم بيها" كلمات: أمير طعيمة، ألحان: إيهاب عبد الواحد، وتوزيع: نادر حمدي - "بقوي قلبي" كلمات: جمال الخولي، وألحان: تامر علي، وتوزيع: أحمد إبراهيم - "نقول مبروك" كلمات: تامر حسين، وألحان: تامر علي، وتوزيع: تميم - "ماتلفش وتدور" كلمات: تامر حسين، وألحان: تامر علي، وتوزيع شريف مكاوي - "زي الفصول الأربعة" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: يحي يوسف، وتوزيع: عادل حقي - "صبح الصباح" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: محمد يحي، وتوزيع: أسامة الهادي - "مفيش داعي" كلمات: محمد عاطف، وألحان: محمد يحي. وتوزيع: أحمد إبراهيم‎.

ترشيحاتنا

وزير التعليم يرد على تخوفات طلاب أولى ثانوي من امتحان شهر مارس

شويكار عن تدهور حالتها الصحية: بينشروا شائعات كل ما البلد تتحسن.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 6-3-2019.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 6-3-2019

ترامب يسخر من عدم ترشح هيلاري كلينتون لانتخابات 2020

مانشستر يونايتد يبحث عن ريمونتادا أمام سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ماركا: راموس كان يصور فيلمه الوثائقي أثناء مباراة ريال مدريد وأياكس

استسلام المئات من عناصر داعش في آخر جيب له بسوريا

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات .. فيديو

بث مباشر .. مباراة روما وبورتو لخطف بطاقة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مجدي طلبة: ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15%

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترامب في ضحايا أعاصير ألاباما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوى ببني سويف ينقذ طفلا ويعيده لأسرته

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

فيديو

رئيس اتحاد الإسكواش: نحن أصحاب المراكز الأولى على مستوى العالم.. فيديو
التأمين الصحي: نستهدف تلاميذ 9788 مدرسة في ثاني مراحل حملة التقزم والأنيميا
باحثة في الشئون الأفريقية: القارة تواجه تحديات الهجرة غير الشرعية والإرهاب.. فيديو
إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو
متحدث مجلس الوزراء: وافقنا على تقنين أوضاع 783 كنيسة ومبنى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟