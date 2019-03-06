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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: المرأة العربية تستطيع تغيير الصورة السلبية عنها في الغرب

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:21 م
صدى البلد
سعيد العربي
شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة 2019" المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، تقديرًا لدورها كأحد أفضل نماذج القيادة النسائية الناجحة على المستوى العربي.

وفي كلمة لها خلال الجلسة، شددت السفيرة نبيلة مكرم ، على أن القيادة السياسية في مصر تقدر بشكل جاد دور المرأة الفاعل وقدرتها على صناعة الفارق نحو تقدم هذا البلد، حيث تجسد ذلك التقدير في تولي ثمان سيدات حقب وزارية بالحكومة المصرية في مرحلة فارقة من عمر البلاد وكذلك وجود 90 نائبة في البرلمان المصري، قام جميعهن بتولي ملفات هامة تساهم بشكل مباشر في نمو وتقدم مصر على كافة المستويات.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، تزامن معه تنظيم أول مؤتمر للمرأة المهاجرة "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" في ذلك العام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تأكيدًا على تأثير المرأة المصرية الفاعل في الداخل والخارج خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وكذلك التفاتًا لمدى قدرتها على التأثير في المجتمعات الأجنبية التي تعيش بها، حيث تم تسليط الضوء على كل النماذج النسائية البارزة في مختلف المجالات للاستفادة من تجاربهم الهامة، في إعلاء لقيمة ومكانة المرأة المصرية.

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها، أن المرأة العربية هي المسئولة عن تغيير الصورة النمطية المكررة لها أمام المجتمعات الغربية، إذ أن بمقدورها تمامًا محاربة الصورة الذهنية السلبية المتداولة عنها بل والترويج لدولتها ومنطقتها على نحو يعزز من مكانتها، خاصة أن هناك عدة نماذج ناجحة لسيدات عربيات أفاضل في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

واستعرضت مكرم، بعض المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة المصرية وكان للمرأة دور حيوي بها، أبرزها مبادرة "اتكلم مصري"، والتي تهدف إلى تعليم أبناء وأطفال المصريين المقيمين في الخارج كيفية التحدث بلغة وطنهم الأم وتعريفهم العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، مؤكدة أن المرأة المصرية بالخارج تلعب دورًا مؤثرًا بصدد تلك المبادرة في إطار التنشئة الاجتماعية والتربوية لهؤلاء الأبناء والحث الدائم على ترسيخ الهويتين المصرية والعربية لديهم.

وفي ختام كلمتها، هنأت وزيرة الهجرة الشعب اللبناني على تولي 4 سيدات لحقائب وزارية هامة في الحكومة الجديدة، على نحو يمثل سابقة في تاريخ الحكومات اللبنانية المتعاقبة.

وعلى هامش المؤتمر، قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر على دعوتها للمشاركة فيه إلى جوار الوزيرة اللبنانية مي شدياق، كما توجهت بالشكر إلى السفير هشام النجاري سفير مصر في بيروت، مثمنة جهوده في الإعداد الجيد لبرنامج الزيارة وتنظيم لقاءات مع الجالية المصرية في لبنان بكل شرائحها.

كما قدمت الوزيرة الشكر إلى كل طاقم العمل بجامعة بيروت العربية على دعوتهم الكريمة لها، وعلى رأسهم الدكتور عمرو العدوي رئيس الجامعة، مؤكدة أنها فرصة ذهبية لمعرفة أنشطة الأساتذة المصريين بالجامعة عن قرب ومدى تواصلهم مع المجتمع اللبناني.
وزيرة الهجرة: المرأة العربية تستطيع تغيير الصورة السلبية عنها في الغرب
وزيرة الهجرة: المرأة العربية تستطيع تغيير الصورة السلبية عنها في الغرب
وزيرة الهجرة: المرأة العربية تستطيع تغيير الصورة السلبية عنها في الغرب
وزيرة الهجرة: المرأة العربية تستطيع تغيير الصورة السلبية عنها في الغرب

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