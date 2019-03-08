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بين الناس

مواطن يشكو من انتشار الكلاب الضالة بحي البشاير بـ 6 أكتوبر

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
كريم ناصر
بعث "نادى على" أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح "نادى" أن حى "البشاير " بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يعانى من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وإيذاؤها للعديد من الأطفال وإثارتها الرعب للمارة ليلا، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمسؤولين و لكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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