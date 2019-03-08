مواطن يشكو من انتشار الكلاب الضالة بحي البشاير بـ 6 أكتوبر

بعث "نادى على" أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضح "نادى" أن حى "البشاير " بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يعانى من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وإيذاؤها للعديد من الأطفال وإثارتها الرعب للمارة ليلا، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمسؤولين و لكن بلا رد.
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
وأوضح "نادى" أن حى "البشاير " بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يعانى من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وإيذاؤها للعديد من الأطفال وإثارتها الرعب للمارة ليلا، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمسؤولين و لكن بلا رد.
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.