مواطن يشكو من انتشار الكلاب الضالة بحي البشاير بـ 6 أكتوبر

بعث "نادى على" أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بمدينة 6 أكتوبر.



وأوضح "نادى" أن حى "البشاير " بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يعانى من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وإيذاؤها للعديد من الأطفال وإثارتها الرعب للمارة ليلا، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمسؤولين و لكن بلا رد.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

