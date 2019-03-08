الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد الأسبوع المقبل.. فيديو

قال الدكتور محمد شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أجواء مستقرة خلال الـ 48 ساعة الماضية،لافتا إلى أنه خلال الـ 72 ساعة المقبلة ستشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى ام سي، أن درجات الحرارة ستسجل غدًا السبت 23 والاحد 24 درجة.



وأشار إلى أن درجات الحرارة تنخفض فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الصباحية من اليوم.



ونوه إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استقرار فى الأحوال الجوية .

