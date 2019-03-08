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محافظات

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:10 م
صدى البلد
شمس يونس
مقبرة الملكة نفرتارى زوجة الملك العظيم رمسيس الثانى ومحبوبته بالبر الغربي بمنطقة القرنة الأثرية غرب مدينة الأقصر تعتبر من أعجب وأفخم وأجمل وأعظم المقابر في وادى الملكات .

قال عبد المنعم عبد العظيم مدير مكتب دراسات الصعيد إن الملكة نفرتارى لقبت بعدة ألقاب بالأميرة الممدوحة سيدة الرشاقة، راحة الحب، وارثة المملكتين، ماهرة اليدين في العزف وحلوة الحديث والغناء .

وأضاف أن الملكة نفرتارى تزوجت في صباها من الأمير رمسيس الثانى وكان يبلغ من العمر الرابعة عشر ، فكانت مقربة من زوجها فبنى لها معبد ابو سمبل ونحت لها تمثالين كبيرين بين تماثيله وتمثلت كثيرا على تماثيل الملك رمسيس الثاني في الأقصر ومعبد وأبوسمبل.

وأوضح " عبد العظيم " أن مقبرة نفرتارى من أفخم المقابر بوادي الملكات ولا تفتح للزيارة إلا بتذكرة غالية جدا، فمقبرتها منسقة ونقوشها من أجمل النقوش على جدران المقابر، وامتازت مقبرتها بجمال النقوش ودقتها وبراعة التصوير واستخدام ألوان زاهية، وإظهار جمال ورقة وأناقة الملكة نفرتاري في صورها بالمقبرة.

وتابع " عبد العظيم " أنه يوجد من الغرفة الرئيسية ممر ينتهي بغرفة مستطيلة الشكل، في آخر الغرفة الأولى هناك درج يؤدي إلى غرفة التابوت المتكونة من أربعة دعائم وثلاثة غرف صغيرة في وسط القاعة.

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف المقبرة في عام 1904م لم تفتح للجمهور منذ اكتشافها إلا في أوائل عقد التسعينات من القرن الماضي، وذلك لحدوث بعض التلف في النقوش والزخارف بسبب ترسب الأملاح.
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى
25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

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