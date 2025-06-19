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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط تتيح مشروعات جديدة ضمن "حياة كريمة" على تطبيق "شارك 2030"

التخطيط والتنمية الاقتصادية
التخطيط والتنمية الاقتصادية
آية الجارحي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، على تطبيق الهاتف المحمول "شارك 2030".

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إتاحة البيانات وتعزيز المشاركة المجتمعية، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، مشددةً على حرص الوزارة على إتاحة البيانات التفصيلية للمشروعات المنتهية ضمن "حياة كريمة" على تطبيق "شارك 2030"،  بهدف تفعيل مشاركة المواطنين في متابعة دخول هذه المشروعات الخدمة، وبدء الاستفادة منها بشكل مباشر.

جدير بالذكر، أن التطبيق يتضمن حالياً البيانات التفصيلية لحوالي 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة"حياة كريمة"، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية، وتصدرت محافظة سوهاج باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة 12%، تليها البحيرة بنسبة 11.5%، ثم قنا 9%، وأسيوط 8%.

وتتضمن مشروعات "حياة كريمة" المدرجة على التطبيق، الإنتهاء من إنشاء وتطوير وصيانة 1990 مدرسة (حوالي 17 ألف فصل)، بما يساهم في خفض كثافة الفصول في المحافظات المُستفيدة، و693 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 450 وحدة صحية، و168 مشروع صرف صحي متكامل، و3 محطات معالجة في محافظتي (المنوفية، والشرقية)، و41 ألف وصلة صرف صحي منزلية، فضلاً عن إنشاء وتطوير 141 محطة مياه شرب، وإنشاء 223 مجمع خدمات حكومية، و208 مجمع خدمات زراعية، علاوةً على خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية.

للحصول على تطبيق "شارك 2030" عبر متجر آبل
‏https://apps.apple.com/eg/app/sharek-2030/id1576704516

للحصول على تطبيق "شارك 2030" عبر جوجل بلاي
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.egy2030

الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي حياة كريمة رؤية مصر 2030 تطبيق شارك 2030

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