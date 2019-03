اليوم العالمي للمرأة بنكهة أمريكية..انطلاق She Can لمساندة المرأة المصرية.. ونائب البعثة الأمريكية: فخورون بشراكتنا مع الحكومة المصرية لتمكين المرأة..والملحق الثقافي بالسفارة: الملتقى فرصة لنقل الخبرة

انطلاق She Can برعاية أمريكية لمساندة المرأة المصرية

يحتفل العالم في 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي يُقام من أجل الدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.هي تستطيع مبادرة أمريكية لدعم المرأة المصريةوحرصت السفارة الأمريكية والجامعة الأمريكية في القاهرة على المشاركة في هذه الاحتفالية العالمية، فنظمت الجامعة الأمريكية اليوم الجمعة 8 مارس ملتقى (She Can - هي تستطيع)، الذي يهدف إلى تطوير التفكير الإبداعي والتكنولوجيا ورأس المال لتحويل الفشل إلى قصص نجاح، في إطار دعم المرأة ومساعدتها على اكتشاف قدراتها في مجال ريادة الأعمال في مختلف المجالات سواء التعليم أو الإعلام أو الحرف اليدوية.وقدم الملتقى عددا من الفعاليات التي تعمل على تشجيع المرأة ومساندتها كنصف المجتمع وأنها طاقة يجب الاستفادة منها، من خلال عمل العديد من ورش العمل التي جمعت بين رائدات أعمال نجاحات وبين المشاركات في الملتقى.نماذج نجاح المرأةكما عرض الملتقى نماذج عدة للنساء اللاتي استطعن أن يحققن حلمهن بمختلف المجالات التي ينتمين لها سواء الإعلام والتمثيل مثل الفنانة علا رشدي أو الحرف اليدوية أو مجال الاتصالات وغيرها، كما سمح للشركات الناشئة بالتواجد في الملتقى ومشاركة خبراتها للحضور، وأيضا عرض المنتجات التي تنوعت أغلبها في إطار الحرف اليدوية أو التروبج لسلعة ما أو تطبيق معين في مجال الاتصالات.الملتقى فرصة لنقل الخبراتوعن الملتقى صرحت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية في القاهرة، روث آن ستيفنز، إن ملتقى (She Can - هي تستطيع) يسعى إلى أن ينقل خبرات رائدات الأعمال الناجحات إلى رائدات العمل المبتدئات.وأضافت ستيفنز في تصريحات صحفية، أن السفارة حرصت على أن يكون ضمن الملتقى ورش عمل لتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال، من خلال (ركن الإرشاد).ركن الإرشادوأوضحت أن الهدف من (ركن الإرشاد) هو تسليط الضوء على التجارب الناجحة لرائدات الأعمال، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال الناجحات والمبتدئات، والاستفادة من خريجات برامج التبادل التى تنظمها السفارة الأمريكية.وتابعت أن عدد رائدات الأعمال المشاركات في هذه الورشة بلغ 50 رائدة أعمال سعين لنقل خبراتهن في مجالات عملهن المختلفة التي شملت الإعلام والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، كما أن عدد المشاركات اللاتى تلقين الإرشاد والتوجيه بلغ عددهم حوالى 700 مشارك، حتى الآن، ومازال العدد قابل للزيادة نظرا لاستمرار فعاليات اليوم.نائب السفير فخورة بالملتقىومن جانبها، تحدثت دوروثى شيا، نائب رئيس البعثة الأمريكية في القاهرة، في الملتقى فخرها بدعم السفارة الأمريكية للمرأة من خلال رعاية ملتقى «She Can - هي تستطيع»، الذي نظمته الجامعة الأمريكية اليوم الجمعة، بهدف دعم وتمكين المرأة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.الفشل خطوة نحو النجاحوأكدت نائب القائم بأعمال السفير الأمريكي، في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، أنه على الإنسان ألا يركن للفشل ويعتبره مصيرا وقدرا، لأنه ليس كذلك بل هو خطوة نحو النجاح، مشيرة إلى الحكومة الأمريكية تحرص على مساعدة المرأة حول العالم بكل الطرق الممكنة وذلك بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية.مشروعات مستقبلية لدعم المرأةوتابعت: لدينا العديد من الأعمال التى نخطط للقيام بها في مجال مساعدة المرأة وتمكينها من خوض سوق العمل وإيجاد الفرص المناسبة لها، لافتة إلى إقامة السفارة لما أطلقت عليه «ركن الإرشاد»، وهو إحدى الفعاليات ضمن الملتقى ويهدف إلى تبادل الخبرات بين رائدات أعمال لديهن خبرة في مختلف المجالات وبين المشاركات في ورشة العمل أو رائدات العمل المبتدئات.وأكدت "دوروثي" أن ورشة تبادل الخبرات أو ركن الإرشاد يهدف لتمكين رائدات الأعمال المبتدئات من خلال المشورة، ومساعدتهن على تأسيس مشروعاتهن، وكيفية البدء في تنفيذ أفكارهن.التعليم ركيزة دعم المرأةوقالت القائم بأعمال رئيس البعثة الأمريكية أن التعليم ركيزة أساسية في مجال تمكين المرأة؛ لذا فإننا نحرص من خلال مختلف الفعاليات على على مساندة النساء والشباب في بناء مستقبلهم بالتعليم الصحيح، مؤكدة على تمكين المرأة ومساعدتها في تطوير قدراتها يساعد على نهضة المجتمع وتقدمه.المرأة المصرية نشيطة وملتزمةوخصت "دوروثي" المرأة المصرية بالحديث؛ حيث قالت إن مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل تبلغ 23.1%، وتهدف برامج السفارة الأمريكية وجهودها بالتعاون مع الحكومة الأمريكية لزيادة هذه النسبة، خصوصا أن المرأة المصرية تتميز بأنها نشطة للغاية وملتزمة في سوق العمل، ويجب أن تتاح لها المزيد من فرص التمكين ومساعدتها تعليميا وفنيا.شراكة أمريكية مصرية متميزةوفي إطار حديثها لوسائل الإعلام حول جهود الحكومة الأمريكية لدعم المرأة المصرية، قالت نائب رئيس البعثة الأمريكية في القاهرة، دوروثى شيا، إن حكومة بلادها تتمتع بشراكة قوية للغاية مع نظيرتها المصرية في مجال دعم المرأة وتأهيليها للمراكز القيادية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تسهل على السفارة مهمة دعم المرأة إلى حد كبير من خلال العديد من الفعاليات التي تتبناها السفارة.نريد تمكين المرأة على أرض الواقعوأضافت لـ«صدى البلد»: إننا نريد أن نرى تمكين المرأة واقعًا، نريد أن نرى ذلك في المجتمع وفي الحكومة وفي مجالات أخرى، لأننا نعلم أنه كلما كان وضع المرأة قويًا كانت الفائدة أعظم لأسرهن وللمجتمع وللاقتصاد.وتابعت: ولذلك فالسؤال الآن هو: ما الطرق المناسبة التي نصل بها إلى هذه النتيجة؟ لقد تحدثت على سبيل المثال عن بعض المنح الدراسية التي منحناها للنساء، وفرص التبادل الطلابي، إننا نحاول أيضًا أن ندربهن على التحدث بالإنجليزية بطلاقة لأن ذلك يفتح أبوابًا كثيرة أمامهن.مدارس المتفوقاتوأكدت أن البرامج الأمريكية الموجهة لدعم المرأة تقدم لها التدريب الفني، وعملنا مع الحكومة المصرية لإنشاء مدارس للمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا من الفتيات كي تتسنى لهن دراسة العلوم والرياضيات، ونحن نفعل ذلك من أجل الطلبة الذكور أيضًا، وأعتقد أن الحكومة المصرية راضية للغاية عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وسيكون من الأفضل أن تكون هناك واحدة من تلك المدارس في كل محافظة.دعم المرأة في المحافظات الأكثر فقراوحول تنفيذ السفارة لمشروعات تؤهل المرأة المصرية في المحافظات الأكثر فقرا، قالت نائب القائم بأعمال السفير الأمريكي، بالتأكيد، وأنا زرت قبل أسبوعين مدرسة ثانوية فنية بمحافظة أسوان، وهي تركز على تدريس مصادر الطاقة المتجددة، وهي مدرسة مشتركة للبنين والبنات، تؤهل خريجيها لأداء عمل عظيم في وظائفهم، وسوف تتسابق الشركات داخل محافظتهم نفسها لتعيينهم بمجرد تخرجهم، وهم متخصصون بإنتاج الطاقة المتجددة، سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ورأيتهم أثناء العمل على تشغيل الألواح الشمسية على سبيل المثال، طلبة وطالبات يعملون جنبًا إلى جنب، وكان ما رأيته مثيرًا للإعجاب.وتابعت: إننا نقدم أيضًا منحًا لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال، وهي شهادة مهمة للغاية في الولايات المتحدة، التي تدعم منحًا مقدمة لنساء مصريات قادمات جميعًا من مناطق فقيرة للحصول على هذه الشهادة في الولايات المتحدة ثم العودة إلى مصر وتطبيق ما درسنه في أعمالهن، وهكذا فإن هناك أمثلة عديدة على أوجه الشراكة بيننا في هذا المجال.