محمد فضل: عرض تميمة بطولة كأس الأمم على الكاف منتصف مارس.. فيديو

قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، إنه سيتم عرض تميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يوم 15 مارس الجاري.



وتابع فضل، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك لجنة تفتيش تواجدت في يوم 28 يناير الماضي وبداية من 10 مارس ستتواجد لجنة التفتيش الثانية من الكاف لزيارة الاستادات والمستشفيات والفنادق والملاعب.



وكشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، أن هناك لجنة مشتركة مع الكاف تختص بجميع الأموار الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، موضحا أن مراسم قرعة البطولة ستتم يوم 12 أبريل المقبل،.



وأشار مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص باللجنة المنظمة للبطولة يخدم الجميع، وأن تواجد استثمار رياضي وبنية تحتية بعد البطولة الإفريقية أمر مهم مع عودة الجماهير أيضا، فهناك أهداف يسعى إلى تحققها لما بعد نهائيات كأس الأمم.